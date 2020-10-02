Не выдержал давления мамы: на Урале 13-летний школьник покончил с собой из-за троек

Мальчик увлекался борьбой. Фото: СОЦСЕТИ

В городе Свердловской области Реже 13-летний школьник покончил с собой. По словам знакомых семьи, ребенок наложил на себя руки после конфликта с матерью. Женщину вызвали в школу из-за неуспеваемости сына.

- Сказали, мол, учится с двойки на тройку. А накануне не написал контрольную. Мама на него дома накричала. Потом он дождался пока останется дома один и совершил суицид. Его нашли уже мертвым, - рассказали собеседники «КП»-Екатеринбург.

Новость о трагедии быстро разлетелась по уральской глубинке. О ситуации моментально узнали и в других учебных заведениях.

- Действительно, речь идет об ученике школы № 44, - пояснил инсайдер в городском департаменте образования.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать инцидент.