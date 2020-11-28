Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

МЧС сообщило о прекращении поисковой операци на реке Пелым, тело пропавшего рыбака найдено. Для того, чтобы найти мужчину, провалившегося с другом на снегоходе, спасатели проверили 4 200 метров дна реки. Работать приходилось в тяжелых условиях, температура воздуха была до -20.

- Для погружения в воду спасатели оборудовали майны (проруби) во льду, толщина которого составляет 20 сантиметров. Кроме того, было проведено преграждение реки кольями в 10 километров вниз по течению реки от места происшествия, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что тело первого рыбака нашли на прошлых выходных.