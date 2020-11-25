Фото: МЧС по Свердловской области

На Северном Урале, в городском округе Пелым, шестой день ведутся поиски пропавшего рыбака. Напомним, что двое мужчин уехали на озеро Шемпат на снегоходах и провалились под лед 19 ноября. Тело одного из них достали из воды на второй день поисков. Также спасатели обнаружили снегоход и сапоги второго рыбака. Самого мужчину не могут найти до сих пор. По словам спасателей, водолазные работы осложняются завалами в русле реки и плохой видимостью в воде.

- Только за вчерашний день водолазы обследовали дно реки протяженностью 80 метров, площадь обследования составила 1600 квадратных метров, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Для погружения в воду спасатели оборудуют майны (проруби) во льду, толщина которого составляет 20 сантиметров.

На данный момент 11 спасателей ведут поиски на дне реки Пелым и по береговой линии.