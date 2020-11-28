Эпатаж – часть перфоманса: организатор концерта Моргенштерна в Екатеринбурге ответил на критику

Фото: Instagram

Директор компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, которая занималась организацией концерта Алишера Моргенштерна в Екатеринбурге, ответил на критику. Под постом с фотографиями с корпоратива в «Сима-ленде» появилось много негативных высказываний.

- Мне как организатору заказали выступление, я великолепно этот заказ исполнил. Это моя работа. На поверку, Алишер оказался симпатичным искренним человеком, лишенным снобизма и пафоса. А эпатаж его - часть перформанса, который он успешно проецирует на свою жизнь. Я не считаю, что он не имеет права на выражение своих мыслей таким образом. Я считаю, что если вы хотите воспитать своих детей иначе, занимайтесь этим, - написал Табриз Шахиди в своем Instagram.

Напомним, что концерт Моргенштерна обошелся «Сима-ленду» в 4 миллиона рублей.