Артист предстал перед публикой в черном костюме. Фото: Instagram

Алишер Моргенштерн выступил в Екатеринбурге на закрытом корпоративе для сотрудников компании «Сима-ленд». Как рассказали «КП» зрители, их попросили не выкладывать выступление артиста в социальные сети. Однако, фотографиями с концерта поделился руководитель компании «Империя музыки» Табриз Шахиди.

Фото: instagram.com/itabriz/

- Разорвали «Сима-ленд» в Екатеринбурге, - подписал запись в Instagram организатор.

Примечательно, что и сам Моргенштерн и его коллега Слава Марлоу (Артем Готлиб) также не стали выкладывать фото или видео с выступления. Артист ограничился небольшим обращением, которое записал в отеле за несколько часов до выступления.

Добавим, что за двухчасовое выступление руководство компании заплатило юному исполнителю четыре миллиона рублей.

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