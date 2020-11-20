Поехали на рыбалку: стали известны подробности пропажи туристов на Северном Урале

Фото: МЧС по Свердловской области

В поселке Пелым на Северном Урале вчера вечером пропали двое туристов. Известно, что мужчины уехали на снегоходах и пропали в районе озера Шемпат. О том, что они перестали выходить на связь сообщила жена одного из туристов в отделение полиции Ивделя.

- Женщина сообщила, что ее супруг по имени Евгений со своим другом Станиславом 18 ноября в 8:00 уехали на снегоходе «Буран» на рыбалку к озеру Шемпат, что примерно в 90 километрах от поселка Пелым. Для проведения поисковых мероприятий задействованы специалисты ивдельского спасательного отряда, а также представители территориального ОВД под руководством старшего лейтенанта полиции Юрия Коновалова, - рассказал глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что накануне пропажи у Евгения и Станислава сломалась фара на снегоходе. Местные жители предложили им переночевать в таежной избушке, но туристы отказались и поторопились домой. Наутро другие рыбаки обнаружили следы снегохода, которые вели в полынью на реке.

- Возможно, в темноте возвращавшиеся с уловом мужчины пропустили поворот в нужном месте и съехали на тонкий лед. Для подтверждения или опровержения этой версии сотрудники полиции вызвали в тайгу к месту ЧП водолазов из Екатеринбурга, - добавил Валерий Горелых.

Напомним, что на поиски Евгения и Станислава отправились шесть человек, в том числе и родственники туристов. До озера они добирались на снегоходах 45 километров по бездорожью. Сейчас поисковая группа находится на месте предполагаемого происшествия.