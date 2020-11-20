Уехали на снегоходах: на севере Урала пропали двое туристов

На поиски туристов на трех снегоходах выехали шесть человек Фото: МЧС по Свердловской области

В поселке Пелым на Северном Урале пропали двое мужчин. Сегодня в 8:00 утра за ними выехали спасатели. Искать туристов будут шесть человек на трех снегоходах: трое спасателей МЧС, сотрудник полиции родственники пропавших.

- Вчера поступила информация о том, что на акватории озера Шемпат в городском округе Пелым, двое мужчин на снегоходе провалились под лед. На связь с родственниками мужчины не выходили, о их местонахождении ничего не известно, - рассказывают в МЧС по Свердловской области.

По словам спасателей, место, где ориентировочно потерялись туристы труднодоступное. От поселка Пелым до озера им предстоит преодолеть на снегоходах 45 километров по бездорожью. А подъезд к воде возможен только на специализированном транспорте.

Последний раз туристы выходили на связь с озера Шемпат в Пелыме Фото: Яндекс.Карты

По данным МЧС, с конца октября на водоемах Свердловской области уже погибли три человека. Спасатели напоминают уральцам, что лед еще недостаточно прочный и выходить на него опасно.

- Выход и выезд на транспорте на лед опасны. Не стоит рисковать жизнью! За выход на лед в зоне действия предупреждающих аншлагов нарушителю грозит штраф до 5 тысяч рублей, - напомнили в МЧС по Свердловской области.

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