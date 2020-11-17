Младший брат мэра Екатеринбурга играет в Ночной хоккейной лиге

Дмитрий Высокинский играет в команде уже пятый сезон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Младший брат главы Екатеринбурга 35-летний Дмитрий Высокинский играет в качестве нападающего в команде «Газпромбанка» Свердловской области в любительской Ночной хоккейной лиге, которая была создана с подачи президента РФ Владимира Путина в декабре 2011 года.

На сайте Ночной хоккейной лиги указано, что в команде «Лига надежды» брат Александра Высокинского играет с 2016 года. В сезоне 2019/2020 годов Дмитрий Геннадьевич забил один гол.

Высокинский является сотрудником «Газпромбанка», правда его должность в настоящее время неизвестна.