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Младший брат мэра Екатеринбурга играет в Ночной хоккейной лиге

В сезоне 2019/2020 Дмитрий Высокинский забил один гол
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Дмитрий Высокинский играет в команде уже пятый сезон

Дмитрий Высокинский играет в команде уже пятый сезон

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Младший брат главы Екатеринбурга 35-летний Дмитрий Высокинский играет в качестве нападающего в команде «Газпромбанка» Свердловской области в любительской Ночной хоккейной лиге, которая была создана с подачи президента РФ Владимира Путина в декабре 2011 года.

На сайте Ночной хоккейной лиги указано, что в команде «Лига надежды» брат Александра Высокинского играет с 2016 года. В сезоне 2019/2020 годов Дмитрий Геннадьевич забил один гол.

Высокинский является сотрудником «Газпромбанка», правда его должность в настоящее время неизвестна.

Фото: сайт Ночной хоккейной лиги

Фото: сайт Ночной хоккейной лиги