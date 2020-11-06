Ворвались в дом и украли 500 рублей: В Первоуральске судят отморозков, которые избили двух мужчин

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Городской суд Первоуральска вынес приговор четырём местным жителям. 12 января молодые люди приехали на станцию Хрустальная и избили двух незнакомцев. После пострадавшие пытались спрятаться от бандитов в одном из домов местной жительницы. Однако преступники угрозами заставили женщину открыть им дверь. Они ворвались в жилище, снова устроили драку, отобрали 500 рублей и мобильные телефоны за 20 тысяч рублей

- Кроме того, в ходе расследования преступники, чтобы уйти от ответственности, угрожали одному из свидетелей, чтобы тот отказался от дачи показаний, - рассказал в прокуратуре по Свердловской области

По решению суда все получили сроки от семи до восьми колонии строгого режима. Их обвинили в «разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище», «принуждении свидетеля к уклонению от дачи показаний причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества этого лица»