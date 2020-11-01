Управление МВД России по г. Екатеринбургу в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Екатеринбурга стал жертвой банковских мошенников. Аферисты за считанные минуты убедили 32-летнего мужчину перевести 100 тысяч рублей на «резервный счет», а потом еще и оформили на его имя кредит на 400 тысяч рублей.

- Позвонила неизвестная и под видом сотрудника банка сказала, что на его имя пытаются оформить кредит на сумму 150 тысяч рублей. После этого звонившая уточнила, чтобы урегулировать данный вопрос, достаточно на сотовый телефон установить приложение, - рассказывают детали аферы в городской полиции.

Уралец написал заявление, в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ

Управление МВД России по Екатеринбургу в очередной раз предупреждает граждан о том, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка заставить сделать перевод или сообщить пароли от банковской карты, или установить приложение в телефоне, необходимо немедленно закончить разговор и сообщить по официальным телефонам клиентской поддержки и обратиться в полицию!