Доставайте зонтики: в выходные в Екатеринбурге пройдет дождь

В это воскресенье в Екатеринбурге будет тепло, но пройдет небольшой дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще на днях в Екатеринбурге лежал снег. Но уже который день в столице Урала держится плюсовая температура. А в выходные синоптики и вовсе обещают дождь.

В субботу, 31 октября в Екатеринбурге будет облачно, без осадков. Ночью температура воздуха будет ниже нуля – от -1 до -3. Днем столбики термометров поднимутся до +4, +6. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 1 ноября обещают небольшие осадки. Ночью будет ноль градусов и пройдет мокрый снег, а вот днем воздух прогреется до +3, +5 и пройдет дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

Напомним, что синоптики рассказали, что температура воздуха в эти дни будет превышать обычные для этой поры значения на 2-3 градуса. По словам главного синоптика Уралгидрометцентра Галины Шепоренко, это связано с тем, что в активные циклоны будут обходить Урал стороной.