Циклоны обойдут стороной: погода в Екатеринбурге и Свердловской области на конец октября

Температура воздуха в дневное время будет подниматься до плюс пяти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние дни октября уральцам не придется кутаться в теплые шарфы. Синоптики обещают достаточно теплую погоду для этого времени года - температура воздуха в дневное время будет подниматься до плюс четырех-пяти градусов. По словам главного синоптика Уралгидрометцентра Галина Шепоренко, это связано с тем, что в оставшиеся дни октября активные циклоны будут обходить Урал стороной.

- Больших осадков не предполагается. Температура воздуха продолжит незначительно колебаться в диапазоне плюс/минус 4 градуса, превышая обычные для этой поры значения на 2-3 градуса, - отметила Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге последние три дня октября будет облачно, существенных осадков не ожидается. На дорогах стоит быть осторожнее - из-за спада температуры в ночное время образуется гололед.

В четверг, 29 октября обещают сильный ветер - 6-11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут плюс 4-6 градусов, ночью температура опустится до 0 градусов.

В пятницу, 30 октября столбики термометров днём покажут плюс 4-6 градусов, ночью температура опустится до 0 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду.

В субботу, 31 октября столбики термометров днём покажут плюс 4-6 градусов, ночью температура опустится до 0 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

По данным Уралгидрометцентра примерно такая же погода ждет уральцев и в первые пять дней ноября. Так что не спешите доставать зимние вещи - заморозков пока не ожидается.