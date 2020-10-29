Свердловский бизнес-омбудсмен заступилась за таксистов и рестораторов

Елена Артюх считает, что требование губернатора можно приравнять к закрытию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх заступилась за таксистов и ресторатор, которые согласно указу губернатора с сегодняшнего дня должны работать с зонирующими перегородками и защитными экранами. Омбудсмен попросила внести изменения в документ и внесла предложения профильным региональным министерствам.

- Судя по опубликованному вчера вечером указу, если не успели за ночь выполнить требования об установке защитных экранов или зонирующих перегородок, то сегодня с 00 часов ни одно такси не должно выехать на линию и ни один ресторан / кафе не должны открыться (кроме навынос и доставки), - написала Елена Артюх на своей странице в Facebook.

Омбудсмен предложила дать разумное время на исполнение. Иначе, по ее мнению, это требование можно приравнять к закрытию. Кроме того она обратила внимание на вопрос с субсидированием фактических расходов на выполнение новых требований по экранам.

Также она отметила, что сегодня встретится и обсудит ситуацию с Министерством АПК и потребительского рынка области договорились сегодня встретиться и обсудить ситуацию.

Напомним, что вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в заведениях общепита теперь будут установлены защитные экраны между столиками. Также, согласно документу, такие перегородки необходимо установить в такси.