Вуз перейдет на дистан с завтрашнего дня. Фото: пресс-служба Уральского института управления (филиала РАНХиГС)

Еще один крупный уральский вуз объявил о том, что уходит на дистант в связи со второй волной коронавируса. Напомним, 27 октября об этом объявили в УрФУ.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Уральского института управления (филиал РАНХиГС), их вуз также переходит на дистанционное обучение.

- Уральский институт был готов к подобному развитию событий. Последовательно мы выводили группы студентов в дистант по их заявлению, а также в случае прецедентов с подтверждением COVID действовали строго по предписанию Роспотребнадзора. Поэтому для части студентов решение губернатора оказалось незаметным с точки зрения образовательного процесса - они уже в дистанте. Для оставшихся в очном формате мы предусмотрели день самостоятельной подготовки для того чтобы внести правки в расписание, - приводит пресс-служба вуза слова директора института Руслана Долженко.

Студенты начнут обучение в дистанционном формате уже с 28 октября. Правда, в случае острой необходимости руководство института все-таки готово предоставлять доступ в вуз, но в ограниченном формате.