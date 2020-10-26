В Санкт-Петербурге преподавателю из Свердловской области отрезали большой палец, чтобы разблокировать ее телефон

Екатерине было 34 года. Фото: СОЦСЕТИ

Четыре дня назад в Санкт-Петербурге была убита 34-летняя преподаватель биохимии Санкт-Петербургского технологического института Екатерина Антонцева. Ее нашли мертвой в своей квартире. Причем убийца зачем-то отрезал ей палец на руке. Сегодня, 26 октября, стало известно, что сыщики задержали подозреваемого. Им оказался ее 36-летний знакомый.

- По данным следствия, подозреваемый задушил женщину, - уточняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - После чего отрезал ей большой палец правой руки для разблокировки мобильного телефона.

Как оказалось, сама Екатерина, родом из Свердловской области. На ее странице в социальной сети родным городом обозначен Лесной, что рядом с Нижней Турой. В ближайшее время злоумышленнику выберут меру пресечения.