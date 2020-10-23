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В Екатеринбурге отменили конкурс на лучшую автомобилистку региона

Соревнования перенесли на неопределенный срок
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Конкурс на звание лучшей автомобилистки Свердловской области перенесли на неопределенный срок

Конкурс на звание лучшей автомобилистки Свердловской области перенесли на неопределенный срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс «Автоледи-2020» на звание лучшей автомобилистки Свердловской области перенесли на неопределенный срок. Отменить мероприятие по автомногоборью среди женщин, которое должно было пройти завтра, пришлось из-за эпидемиологической обстановки. Информацию об этом подтвердили в УГИБДД по Свердловской области.

О новой дате мероприятия сотрудники ГИБДД сообщат позднее. Ранее в госавтоинспекции рассказали, что принять участие в конкурсе может любая автолюбительница, обладающая действующим водительским удостоверением категории «В» . Соревнования будут проходить на машинах с механической коробкой передач, которые предоставят организаторы. Участие в конкурсе будет бесплатным.