В Екатеринбурге выберут лучшую автомобилистку Свердловской области

Соревнования пройдут на территории Екатеринбург-Арены (Репина, 5). Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области выберут «АвтоЛеди-2020». Ежегодные областные соревнования по автомногоборью среди женщин пройдут в Екатеринбурге уже в ближайшее воскресенье, 24 октября. Событие приурочено к Всероссийскому Дню автомобилиста.

Областная ГИБДД приглашает принять участие в конкурсе всех женщин-водителей.

- Основная цель мероприятия – пропаганда безопасного дорожного движения. Принять участие в конкурсе может любая автолюбительница, обладающая действующим водительским удостоверением категории «В» (без ограничений в коробке передач), - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Стоит заметить, что соревнования будут проходить на машинах с механической коробкой передач. Их предоставят организаторы. Участие в соревнованиях бесплатное.

Во время соревнований автолюбительницам будет нужно не только показать навыки вождения, но и продемонстрировать знание ПДД.

- В этом году на «Творческий конкурс» девушки представляют созданные своими руками защитные маски по тематике безопасности дорожного движения. Оформление маски должно носить креативный характер и может быть дополнено предметами декора, изготовленными в любой технике и из любых материалов, в том числе со световозвращающими элементами, - рассказали в УГИБДД.

В ведомстве напоминают, что в связи с эпидемиологической обстановкой на соревнования будут допускаться только участницы в защитных масках.

Соревнования пройдут в субботу, 24 октября. Старт в 9:00 на территории Екатеринбург-Арены (Репина, 5).

Ознакомиться с условиями конкурса и заполнить заявку можно здесь: https://vk.com/avtolediekb.