На начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу завели уголовное дело

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу подозревают в злоупотреблении полномочиями. Сегодня стало известно, что на Анатолия Чернова завели уголовное дело. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Сотрудники ФСБ задержали полковника Анатолия Чернова в прошлый вторник, 13 октября. Тогда же появилась информация, что начальник нижнетагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров начал служебную проверку. Это подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

- Если сотрудники действительно нарушили закон, им грозит жестокое наказание: как в отношении офицеров, так и в отношении их руководителей, - рассказал Валерий Горелых.