На Урале задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Сегодня днем, 13 октября, сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД по Нижнему Тагилу полковника Анатолия Чернова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

- Наши партнеры по силовому блоку любопытства ради в гости обычно не приходят. Если они неожиданно нагрянули, значит, на то есть определенные основания и, как правило, веские, - заметил полковник Горелых. – Это, безусловно, еще не означает, что прямо сейчас, на данном этапе, не дожидаясь итогов разбирательства, на тех должностных лиц, которых доставили в территориальное подразделение ФСБ для выяснения всех необходимых обстоятельств, можно прикрепить ярлык нарушителя. Такой вердикт может вынести только суд.

Как добавил Горелых, в данный момент начальник нижнетагильского гарнизона полковник Ибрагим Абдулкадыров, чтобы разобраться в случившемся, назначил проведение служебной проверки.

- Если данные сотрудники действительно преступили черту закона, уверяю, последуют самые жесткие меры реагирования. Как в отношении вышеназванных офицеров, так и в отношении их непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактическую работу. О чем я дополнительно проинформирую общественность, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка.

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