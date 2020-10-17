Заезд в пансионат Фото: google.ru/maps

В «Уктусском пансионате» отреагировали на информацию о стерилизации пациенток. Напомним, что одна из женщин, проживающих в учреждении, пожаловалась на проведение принудительных операций. Чтобы пациентки не могли отказать их запугивали переводом в психиатрическое отделение. В пансионате этот факт отрицают.

- Медицинская стерилизация девушек и женщин в пансионате не проводится, - сообщается на сайте пансионата. - По данной теме жалоб или обращений от клиентов пансионата до сих пор не поступало.

Кроме того после признания женщины министерство социальной политики Свердловской области начало проверку «Уктусского пансионата». Отметим, что в настоящее время в пансионате проживает 336 человек. Большинство - 65% - это пожилые люди (старше 65 лет). Молодых инвалидов (до 45 лет) - около 25%. Из них половина - женщины.