В Екатеринбурге новый трехсекционный трамвай провез первых пассажиров

Фото: группа ВКонтакте Уралтрансмаш

В Екатеринбурге сегодня, 9 октября новый трехсекционный трамвай провез первых пассажиров. Он курсирует по 18 маршруту. Об этом рассказали в официальной группе ВКонтакте АО «Уралтрансмаш».

- Сегодня скоростной полностью низкопольный трамвай 71-418 производства АО «Уралтрансмаш» вышел на линии Екатеринбурга с первыми пассажирами для эксплуатационных испытаний, - написано там.

Как рассказхывали АО «Уралтрансмаш» низкополый трамвай удобен для малоподвижных категорий граждан, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками- при необходимости в зоне средней двери выдвигается пандус. В кабине водителя и пассажирском салоне есть кондиционеры и системы обогрева.

Напомним, что в апреле трамвай 71-418 проходил испытания в центре Екатеринбурга. Тогда по улицам города он ездил с набитыми песком мешками. После всех тестирований он получит сертификат соответствия и будет запущен в серийное производство.