30 Апр 2020 2020-04-30T20:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Екатеринбурга прошли испытания трехсекционного низкополого трамвая. Новый трамвай может вместить 320 пассажиров. Модель 71-418 производствели на АО «Уралтрансмаш». Этот вагон впервые был презентован на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019».

Новая модель удобна для перемещения малоподвижных категорий граждан, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками в городских условиях. Для удобства заезда и выезда колясок на остановках трамвай оборудован выдвижным пандусом, расположенным в зоне средней двери. В низкопольной части салона оборудовано специальное место для инвалида-колясочника, оснащенное опорной спинкой, ремнями безопасности.

- Вагон прошел обкатку на территории депо, сейчас ему предстоят испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов. После этого он получит сертификат соответствия и будет запущен в серийное производство, - рассказал заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «Уралтрансмаш» Андрей Макаров.

В кабине водителя и пассажирском салоне есть кондиционеры и системы обогрева. Вагон оборудован системами навигации, информационной и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации. Также в трамвае установлена современная медиасистема для демонстрации схемы движения по маршруту для слабослышащих пассажиров и трансляции динамической рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU