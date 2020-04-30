2020-04-30T20:04:06+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга прошли испытания трехсекционного низкополого трамвая

Новый трамвай может вместить 320 пассажиров
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: АО «Уралтрансмаш»Фото: АО «Уралтрансмаш»
Изменить размер текста:

В центре Екатеринбурга прошли испытания трехсекционного низкополого трамвая. Новый трамвай может вместить 320 пассажиров. Модель 71-418 производствели на АО «Уралтрансмаш». Этот вагон впервые был презентован на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019».

Новая модель удобна для перемещения малоподвижных категорий граждан, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками в городских условиях. Для удобства заезда и выезда колясок на остановках трамвай оборудован выдвижным пандусом, расположенным в зоне средней двери. В низкопольной части салона оборудовано специальное место для инвалида-колясочника, оснащенное опорной спинкой, ремнями безопасности.

- Вагон прошел обкатку на территории депо, сейчас ему предстоят испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов. После этого он получит сертификат соответствия и будет запущен в серийное производство, - рассказал заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «Уралтрансмаш» Андрей Макаров.

В кабине водителя и пассажирском салоне есть кондиционеры и системы обогрева. Вагон оборудован системами навигации, информационной и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации. Также в трамвае установлена современная медиасистема для демонстрации схемы движения по маршруту для слабослышащих пассажиров и трансляции динамической рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Екатеринбурга прошли испытания трехсекционного низкополого трамвая
Можно ли передвигаться на машине по Свердловской области: отвечает губернатор
ВТБ втрое увеличивает лимит на переводы в СБП
В Екатеринбурге мэр дал бизнесу отсрочку по арендной плате за земельные участки
На площадке технопарка «Кванториум» ДЖД волонтеры начали изготавливать средства индивидуальной защиты для медработников
Собирались устроить взрыв 9 мая: новые подробности о планах террористов из Екатеринбурга
«Он обещал переписать ее на тещу»: бывший владелец расстрельной спецназом «двенадцатой» рассказал, как продал авто террористу ИГ
В Свердловской области за сутки на коронавирус проверили больше шести тысяч человек
Банк Уралсиб запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%
Школьники Екатеринбурга будут три дня учиться во время майских праздников
На Урал идет непогода: на майские праздники спасатели объявили штормовое предупреждение
Депутаты Екатеринбурга сдали кровь для больных коронавирусом
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 1 по 11 мая
Мэрия Североуральска попросила свердловского губернатора ограничить въезд в город
Диспенсеры для дезинфекции рук установлены на вокзалах Екатеринбург, Тюмень и Пермь-2