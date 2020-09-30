Первые пять километров реконструированного участка ЕКАД откроют в следующем году

Перспективная интенсивность движения после реконструкции будет достигать 60 тысяч автомобилей в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из участков ЕКАД, который сейчас находится на реконструкции, планируют открыть уже в следующем году. Движение запустят по участку дороги длиной 5,8 километра от Челябинского тракта до эстакады. Ускорить выполнение работ удалось благодаря выделенным из федерального бюджета 650 миллионам.

- Эта помощь позволит завершить работы по реконструкции до конца 2022 года - с опережением ранее намеченных сроков, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Как рассказали в департаменте информационной политики региона, сегодня реконструируемый участок является одним из самых загруженных отрезков кольцевой дороги. Перспективная интенсивность движения после реконструкции будет достигать 60 тысяч автомобилей в сутки.

- Сегодня полностью готовы три путепровода и мост через Исеть. Завершено устройство подпорной стенки из коробчатых габионов. Завершается укладка асфальтобетона. Полная стоимость работ на этом участке по контракту составляет 4,8 миллиарда рублей, - рассказал начальник управления автомобильных дорог Вячеслав Данилов.

Сейчас почти половина работ, более чем на 2 миллиарда рублей, уже выполнены. Фактически дорожники с нуля строят еще одну полноценную дорогу протяженностью 9,8 километра. Закончить новую четырехполосную магистраль с полным разделением встречных потоков планируют к 2023 году.

Напомним, что строительство трассы поддержал президент России Владимир Путин. Также ранее мы рассказывали, ЕКАД включили в национальный план восстановления экономики.