ЕКАД поможет Свердловской области восстановиться после коронавирусного кризиса?

Пандемия коронавируса сказалась не только на здоровье жителей России, но и на состоянии ее экономики. В связи с этим в правительстве предложили ряд мер для ее восстановления после кризиса. Они перечислены в документе, который называется «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения». Премьер Михаил Мишустин представил предварительный план президенту Владимиру Путину 2 июня.

Подразумевается, что экономику будут восстанавливать в три этапа. Первый действует до конца третьего квартала 2020 года. На нем нужно не допустить падения доходов людей. Второй этап рассчитан до второго квартала 2021 года. А третий до третьего-четвертого квартала 2021 года.

Упоминаются в плане и крупные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры по разным регионам. В Свердловской области это строительство автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга, то есть ЕКАДа. Стройке этой не первый год. Рассказываем, как скоро удастся замкнуть Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАЛ ПРЕЗИДЕНТ

О том, что вокруг Екатеринбурга надо построить кольцевую дорогу, городские власти задумались еще в 70-х. Впервые ее нанесли на карту Свердловска в генплане уральской столицы в 1972-м. Но технико-экономическое обоснование на строительство Совет министров РСФСР утвердил лишь в 1990-м. А потом Советский Союз развалился, начались проблемы в экономике и ЕКАД, как и другой знаменитый долгострой - недостроенную телебашню у цирка - едва не отложили в долгий ящик. К счастью, тут история все-таки не повторилась. В 1994 году строительство все-таки развернулось в полную силу. Но закончить ее кавалерийским наскоком все равно не удалось.

Строителям осталось лишь закончить один относительно небольшой участок - от Полевского до Челябинского тракта.Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2020 году почти вся кольцевая автодорога завершена. Строителям осталось лишь закончить один относительно небольшой участок - от Полевского до Челябинского тракта. В начале месяца, например, строители уверяли, что им нужно отсыпать всего два километра земляного полотна и в черновом варианте дорога будет готова.

- Начинается строительство развязки кольцевой автодороги с подъездом к Екатеринбургу от федеральной трассы М5, - уточнял Вячеслав Данилов, начальник управления автомобильных дорог Свердловской области. - Контракт с компанией «Трест Уралтранспецстрой» на сумму 8,8 миллиарда рублей заключен до 2024 года. На сегодняшний день дорожники уже выполнили работ на 1,5 миллиарда рублей.

Однако в плане восстановления экономики отмечается, что окончание строительства автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга произойдет в 2022 году при наличии финансирования. В апреле во время рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил у главы государства 2,125 миллиарда рублей из федеральной казны для строительства ЕКАД.

- Стройку в целом надо поддерживать, людей занимать, - сказал тогда президент России. - И объект очень важный для такого крупного мегаполиса, как Екатеринбург.

Степень готовности Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

УЛУЧШИТ ЭКОЛОГИЮ

Тогда же глава государства поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать вопрос дополнительного финансирования строительства ЕКАДа. Если деньги федеральный бюджет выделит, то до конца 2022 года объект уже можно будет ввести в эксплуатацию, отмечают в региональном управлении автомобильных дорог.

- У нас есть все необходимые для этого мощности, достаточное количество машино-дорожных отрядов, материалов, - добавляет Вячеслав Данилов. - На этом участке работают лучшие в области подрядные организации.

Строительство завершающего участка ЕКАДа идет одновременно с двух концов. Со стороны Полевского тракта уже проведена выемка грунта. Со стороны Челябинского - отсыпано около трех километров земляного полотна. Собрана основа для одного из мостов длиной 270 метров.

- В этом году мы закончим 90 % работ на этой эстакаде, - говорил Евгений Слесарев, коммерческий директор ООО «Жасмин». - На следующий год оставим покраску и укладку асфальтобетона. Режим повышенной готовности почти не отразился на темпах работ. Мы ограничили число людей, одновременно находящихся на стройплощадке, следим за выполнением требований Роспотребнадзора, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Когда дорога будет закончена, она объединит федеральные дороги, которые проходят через Екатеринбург, выведет с городских улиц транзитный транспорт, благодаря чему будет меньше пробок, плюс улучшит городскую экологию. Ведь машин, грузовиков и автобусов в столице Урала будет меньше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

91,3 км - общая длина ЕКАД, когда кольцо замкнут.

11,5 км - длина финального шестиполосного участка ЕКАДа, рабочим осталось доделать 2 километра.

8,9 миллиардов рублей стоит строительство финального отрезка дороги от Полевского до Челябинского тракта.

60 - 80 тысяч машин в сутки будет выводить за пределы Екатеринбурга кольцевая дорога.