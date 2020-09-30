Средняя зарплата за год подросла в Екатеринбурге на тысячу рублей

Глава Екатеринбурга рассказал об экономических итогах года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшней пресс-конференции Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в 2020 году средняя зарплата по городу составила 55 тысяч рублей, то есть за год она выросла ровно на одну тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что средний заработок в уральской столице по итогам 2019 года составил 54 тысячи рублей. Об этом с пресс-конференции передает журналист «КП-Екатеринбург».

Прямая онлайн-трансляции пресс-конференции мэра Екатеринбурга - по ссылке.