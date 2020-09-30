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Пресс-конференция главы Екатеринбурга Александра Высокинского 30 сентября 2020: онлайн-трансляция

Корреспонденты «Комсомолки» ведут онлайн-трансляцию с пресс-конференции главы Екатеринбурга Александра Высокинского
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Александр Высокинский проводит пресс-конференцию по итогам своей двухлетней работы

Александр Высокинский проводит пресс-конференцию по итогам своей двухлетней работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 сентября исполнилось ровно два года, как главой Екатеринбурга стал Александр Высокинский. На эту должность его выбрали депутаты Городской Думы, так как прямых выборов мэра в столице Урала сейчас нет – 3 апреля 2018 года за их отмену проголосовали 42 депутата Законодательного собрания Свердловской области.

За прошедшие два года в Екатеринбурге произошло много событий. Среди, пожалуй, самых ярких - противостояние в сквере у Театра драмы из-за строительства храма, общегородской опрос, на котором для Храма святой Екатерины была выбрана новая площадка, а также борьба за здоровье уральцев во время пандемии коронавируса.

В одном из материалов мы уже рассказывали о том, что за последний год удалось сделать Александру Высокинскому. А сегодня сам мэр города подводит итоги уже своему двухлетнему руководству уральской столицей - для этого он организовал пресс-конференцию. На ней он планирует поговорить не только о прошлом, но и о будущем города.

Пресс-конференция проходит в центре культуры «Урал». Наши корреспонденты ведут оттуда онлайн-трансляцию.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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