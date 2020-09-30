После рухнувшего моста на Челябинском тракте пешеходам закрыли проход

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Минувшим вечером, 29 сентября, на трассе М-5 «Урал» произошло жуткое ДТП. «КамАЗ» на полном ходу снес надземный пешеходный переход. Конструкция рухнула прямо на кабину грузовика. Водитель погиб на месте – чтобы вытащить его из сплюснутого железа, вызывали спасателей МЧС.

Дорожники ликвидировали последствия аварии в течение трех часов, все это время проезд по Челябинскому тракту был закрыт. С 21:45 проезд открыли только в сторону Екатеринбурга, а с 23:55 движение полностью восстановили в обе стороны.

Но если автомобилистам дорогу дали, то пешеходам – нет. Для них будет организован другой маршрут.

- Проход для пешеходов закрыт, выставлены ограждения. В результате аварии было повреждено не только пролетное строение перехода, но и барьерное ограждение, бортовой камень, покрытие проезжей части, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». – В ближайшие дни участок будет проведен в нормальное состояние. Также рассматриваем вопрос организации пешеходного движения.

Сейчас дорожники подготавливают материалы на выделение финансирования для восстановительных работ. «Добавим, что схема установки и закрепления пролетного строения на опорных частях пешеходного перехода типовая и выполнена в соответствии с требованиями», - отметили в «Уралуправтодоре».