В Екатеринбурге нашли бабушку, которая ушла из больницы без обуви и очков

Фото: предоставлено родственниками пропавшей

В Екатеринбурге нашли 67-летнюю бабушку, которая ушла из больницы №23 сегодня утром. Женщина покинула медицинское учреждение без обуви и очков. Как рассказали родственники Черных Людмилы Леонидовны, до дома она добралась сама, не смотря на проблемы с памятью.

- Пока мы ее искали, она видимо поняла, что находится не в своем районе и стала спрашивать прохожих как уехать на Химмаш (ПРИМ.РЕД - больница, откуда ушла женщина находится на Эльмаше). Нам об этом рассказала женщина, которая ее видела. Мир не без добрых людей, кто-то подсказывал ей дорогу, и она добралась, - рассказала «КП» родственница пенсионерки.

Поисками Людмилы Леонидовны занимались сотрудники полиции и два поискового отряда «Лиза Алерт» и «Прорыв».