Ушла из больницы без обуви: в Екатеринбурге пропала 67-летняя бабушка

Фото: предоставлено родственниками пропавшей

Из больницы № 23 сбежала 67-летняя Людмила Леонидовна Черных. Пенсионерку госпитализировали с инсультом, но уже ночью она самостоятельно покинула учреждение. Напуганные родственники ищут бабушку и уже обратились в поисковые отряды и полицию.

- Охранник в больнице сказал, что она ушла ночью. Она в одних носках без обуви, без очков, а зрение у нее плохое. С собой должны быть документы, - рассказали «КП» родственники пенсионерки.

Людмила Леонидовна была одета в черные штаны, черные носки и легкую трикотажную серую кофту.

Контакты родственников:

+7 904-17-45-631 – дочь Елена Хромова;

+7 952-72-65-957 – сын Александр Черных.