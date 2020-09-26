В Екатеринбурге водитель «двенадцатой» сбил юного футболиста

Со слов папы пострадавшего, установлено, что ребенок самостоятельно направлялся на остановку общественного транспорта, откуда он должен был уехать на соревнования по футболу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ГИБДД выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Авария произошла в субботу, 26 сентября, в 10:30 утра на улице Инженерной. Мальчик переходил дорогу, когда шел на остановку. От туда он должен был уехать на соревнования по футболу.

-По предварительной информации, водитель «Ваз-21120», при движении по ул. Инженерная со стороны Дагестанской в сторону Грибоедова, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на ребенка, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Мальчик получил ушиб мягких тканей и был госпитализирован. Водитель «двенадцатой» пояснил, что не увидел ребенка из-за автобуса, который отъезжал с остановки.

Напомним, что в Тугулыме водитель «Нивы» сбил третьеклассника.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает, что подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться и пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановило или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Также на участках проезжей части, где располагаются детские учреждения - детские сады, школы, спортивные комплексы, такие места еще обозначены знаком «Дети», водителям необходимо усилить бдительность и снизить скорость до такой, которая позволит водителю избежать наезда в случае внезапного появления ребенка на дороге.