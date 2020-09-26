Шел в магазин, а оказался – в больнице: на Урале водитель «Нивы» сбил третьеклассника

Со слов водителя он увидел перебегающего дорогу ребенка, когда мальчик был почти на проезжей части. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В пятницу, 25 сентября, в Тугулыме водитель «Нивы» сбил третьеклассника. Авария произошла вечером на улице Ленина. Как рассказали в отделении пропаганды областного управления ГИБДД, мальчик вышел из дома бабушки и направлялся в магазин. Но проезжую часть переходил в неположенном месте.

Ребенка госпитализировали.

- Место жительства ребенка и его бабушки находится в радиусе 200 метров от места происшествия. Со слов мамы несовершеннолетнего маршрут от дома до магазина ему хорошо знаком и ранее до ДТП подобных ситуаций не возникало, - отметили в ГИБДД.

35-летний водитель «Нивы» пояснил, что в последний момент увидел перебегающего дорогу мальчика и не успел затормозить. Стаж мужчины за рулем всего два года, но ранее он не становился участником ДТП.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей неукоснительно соблюдать предписанный дорожными знаками скоростной режим и быть внимательными при движении. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД отметили, что автолюбитель был трезв.