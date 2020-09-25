Машинист почувствовал толчок: на Среднем Урале пассажирский поезд сбил медведя

На Среднем Урале пассажирский поезд сбил медведя Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в ночь с 24 на 25 сентября, около 00:30, пассажирский поезд №337 «Екатеринбург – Приобье», двигаясь в сторону ХМАО, сбил медведя. Все это произошло на перегоне Ивдель – Серов. Машинист почувствовал легкий удар и резко затормозил.

- Такой инцидент зарегистрирован. Машинист сообщил об остановке. Она продлилась шесть минут, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Возможно, что медведю удалось выжить, потому что тело животного на рельсах не нашли. Как рассказали в ведомстве, это уже не первый случай, когда на севере Свердловской области медведи выходят к железнодорожным путям. На место направили следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств ЧП.