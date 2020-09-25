Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Машинист почувствовал толчок: на Среднем Урале пассажирский поезд сбил медведя

Тело дикого животного не нашли на железнодорожных путях
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
КомментироватьОставить комментарий
На Среднем Урале пассажирский поезд сбил медведя

На Среднем Урале пассажирский поезд сбил медведя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в ночь с 24 на 25 сентября, около 00:30, пассажирский поезд №337 «Екатеринбург – Приобье», двигаясь в сторону ХМАО, сбил медведя. Все это произошло на перегоне Ивдель – Серов. Машинист почувствовал легкий удар и резко затормозил.

- Такой инцидент зарегистрирован. Машинист сообщил об остановке. Она продлилась шесть минут, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе транспортной полиции по УрФО.

Возможно, что медведю удалось выжить, потому что тело животного на рельсах не нашли. Как рассказали в ведомстве, это уже не первый случай, когда на севере Свердловской области медведи выходят к железнодорожным путям. На место направили следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств ЧП.

ЧП