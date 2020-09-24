СК прокомментировал задержание бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу и уральского банкира

В СК рассказали за что задержали бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу и бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ прокомментировали задержание бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу и бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала». Игоря Трифонова обвиняют в получении взятки. Олега Коноплева в даче взятки в особо крупном размере.

- По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского управления внутренних дел Игорь Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» в городе Екатеринбурге Олега Коноплева взятку в размере 7,5 миллионов рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника этого кредитного учреждения, - рассказали в СК России.

Оба обвиняемых заключены под стражу. Напомним, что в разговоре с «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах рассказал, что задержаниям Игоря Трифонова и Олега Коноплева предшествовали показания другого высокопоставленного силовика - бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции Эдуарда Воронина, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

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