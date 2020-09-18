В Москве задержан бывший начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов

В Москве задержан бывший начальник УМВД Екатеринбурга генерал Игорь Трифонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве задержан бывший начальник УМВД Екатеринбурга генерал Игорь Трифонов. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника, когда генерал-майор уехал, то оборвал все связи, но прилетал несколько раз в столицу Урала, так как у него здесь были интересы.

Игорь Трифонов родился 10 октября 1968 года в городе Раменское Московской области. Карьеру начал с должности рядового сотрудника ППС, позже работал оперативным дежурным. В 2004 году занял пост заместителя руководителя УВД по Юго-Восточному округу Москвы и вскоре дослужился до начальника милиции общественной безопасности. В марте 2011 года Игоря Трифонова перевели в Свердловскую область, где он руководил Управлением участковых уполномоченных.

Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, затем уехал в Карачаево-Черкессию. В 2018 году Трифонов получил специальное звание генерал-майор полиции, а уже в ноябре 2019-го президент подписал указ о его отстранении.