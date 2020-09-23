По делу бывшего начальника полиции Екатеринбурга задержали уральского банкира

В ведомстве информацию об этом деле не комментируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, задержание банкира связано с делом бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова (с 2017 по 2019 годы он также возглавлял МВД по Карачаево-Черкесии), которого подозревают во взятке.

По словам источника, задержание банкира связано с тем, что Олега Коноплева подозревают в передаче Игорю Трифонову в размере около семи миллионов рублей за возбуждение некоего уголовного дела. Речь идет о временах, когда генерал-майор Игорь Трифонов возглавлял полицию Екатеринбурга.

Другой осведомленный источник рассказал, что задержание бывшего заместителя председателя банка «Кольцо Урала» произошло одновременно с задержанием Игоря Трифонова.

Также собеседники сходятся во мнении, что задержаниям Игоря Трифонова и Олега Коноплева предшествовали показания другого высокопоставленного силовика. Речь идет о бывшем начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции Эдуарде Воронине. Последний обвиняется в превышении должностных полномочий.

По нашим данным, задержание Игоря Трифонова и Олега Коноплева проводили сотрудники свердловского УФСБ, а расследованием их дела занимается 4-е Следственное управление СКР. В обоих ведомствах от комментариев по поводу задержания Олега Коноплева отказались.

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