2018-10-03T13:47:27+03:00
Происшествия

«Никаких обвинений еще не предъявили»: адвокат екатеринбургского полицейского об обысках в его кабинете

Как оказалось, силовики нагрянули к начальнику подразделения из Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции
Данил СВЕЧКОВ
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Обыски проводят сотрудники ФСБ и СКР.Обыски проводят сотрудники ФСБ и СКР.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в полицейское управление Екатеринбурга нагрянули с обыском сотрудники ФСБ и Следственного комитета России. В областном полицейском главке тогда уточнили, что обыск проводился в кабинете одного из руководителей оперативного подразделения, который не является ни начальником УМВД ни его заместителем. Позже выяснилось, что СКР и ФСБ наведались в кабинет к Эдуарду Воронину, начальнику подразделения Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщил его адвокат.

– Обвинений, как таковых, нет, – рассказал Сергей Колосовский, адвокат Эдуарда Воронина. – Проведены обыски, да они и продолжаются еще. Пока вопрос даже о задержании не решен и непонятно, будут ли его задерживать. Нам трудно прогнозировать ситуацию, поскольку Эдуард Воронин ни в чем не виноват, и мы не можем предположить, что будет дальше.

Как отметил Сергей Колосовский, во время обыска Эдуард Воронин не мог покидать свой кабинет.

– Но это не задержание, – добавил адвокат. – Во время обысков следователь вправе запретить все участникам следственных действий покидать место следственных действия. Это нормальная практика.

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