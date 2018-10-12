2018-10-12T11:53:36+03:00
Происшествия

Начальника отдела полиции, боровшегося с коррупцией Екатеринбурга, оставили под арестом

Эдуарда Воронина обвиняют в превышении должностных полномочий
Данил СВЕЧКОВ
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Адвокат просил суд отправить силовика под домашний арестАдвокат просил суд отправить силовика под домашний арестФото: Алексей БУЛАТОВ
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Служители Фемиды сегодня вернулись к делу майора полиции Эдуарда Воронина. В минувшую суботу по решению суда его на два месяца отправили в СИЗО. Причиной тому послужило уголовное дело.

Сам Воронин не присутствовал в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Воронин не присутствовал в зале судаФото: Алексей БУЛАТОВ

Воронин работает начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции и обвиняется в превышении должностных полномочий. 3 октября к нему в кабинет с обыском нагрянули сотрудники ФСБ и Следственного комитета России, после чего задержали.

Адвокат Эдуарда Воронина подал апелляционную жалобу на арест своего подзащитного требуя, чтобы силовика отправили под домашний арест.

- Основаниями об избрании меры пресечения должны быть то, что человек может скрыться или оказать влияние на следствие, - заявил адвокат Воронина. - Например, если он распродает имущество. У нас же ничего такого не указано. Есть ссылка лишь на то, что некий замаскированный свидетель опасается за себя. Но это не основание для заключения, иначе весь город бы уже сидел.

В итоге судья принял решение оставить Воронина в СИЗО на два месяца.

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