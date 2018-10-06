Суд арестовал на два месяца главу ОБЭП екатеринбургского УМВД
Эдуарда Воронина обвиняют в превышении должностных полномочий
На заседании Воронин отказался от комментариевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил на два месяца в СИЗО начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу майора Эдуарда Воронина. Заседание проходило в закрытом режиме, так как на этом настояли следствие и прокуратура.
Высокопоставленный оперативник обвиняется в превышении должностных полномочий. Его задержали 3 октября, после чего сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в УМВД РФ по Екатеринбургу, а также дома у начальника ОБЭП
Сам Воронин отказался от комментариев по своему делу.