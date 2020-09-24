Тепло получили 55 городов Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 24 сентября, в Свердловской области тепло дали в 79% многоквартирных жилых домов и в 97% объектов социальной сферы: детских садах, школах и больницах. Полностью отапливаются 55 городов региона.

Кроме того, в Екатеринбурге начался второй этап отопительного сезона. Он продлится вплоть до 30 сентября. На сегодняшний день в 63% домов и 93% объектов соцсферы есть тепло.

- В оставшихся муниципалитетах Среднего Урала теплом обеспечено от 70% до 98% потребителей, - отметили в региональном департаменте информполитики. – Самые низкие показатели подключений в Алапаевске – на 24 сентября тепло в городе получает 44% жилфонда и 50% учреждений соцкультбыта.

Прокуратура Екатеринбурга создала специальную «горячую линию» для тех, кому должны были дать тепло, но еще не дали.