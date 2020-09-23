Франция берет Ливан в тиски с помощью обещаний

Париж оказывает влияние на формирование нового правительства в Ливане через Генеральный директорат внешней безопасности Франции. Ведомство тесно контактирует с местными политиками.

Процесс формирования кабмина буксует из-за противоречий между шиитскими и суннитскими фракциями, поэтому Бейруту нужно срочно сформировать план по выходу из политического кризиса. Его в начала сентября предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Но сможет ли Франция помочь Ливану – вопрос открытый.

Процесс формирования ливанского правительства затормозился на назначении нового министра финансов. Этот пост за своим кандидатом намерены сохранить шиитские партии, чтобы новый министр начал реализацию французского плана по выходу из кризиса.

Правительственный кризис в Ливане начался в начале августа 2020 года после ухода правительства в отставку из-за взрыва в порту Бейрута. В стране резко вырос уровень социальной напряженности. Кроме этого, о новых санкциях заговорила и Администрация президента США.

Еще два года назад в условиях нестабильности Ливан обратился к международному сообществу за финансовой помощью, после чего стране пообещали 11 миллиардов долларов. Об этом пишет издание NEWS.ru.

- Деньги, однако, в Ливан так и не поступили. Вместо этого США, следуя своей линии на «сдерживание Ирана» и его союзников, решили свести свои давние счёты с ливанской «Хезболлой», - рассказывает один из аналитиков на условиях анонимности.

Американцы начали прессинг, который парализовал финансовую систему Ливана, после чего начались массовые уличные выступления. Когда деньги из Парижа не поступили, правительство Харири ушло в отставку.

Но революции удалось избежать за счет личному авторитету президента страны Мишеля Ауна и слаженным действиям военных Ливана. Удалось сформировать новое правительство во главе с премьер-министром Хасаном Диябом. Сразу после этого начались переговоры по обещанным стране деньгам, но получить их не удалось из-за взрыва в порту Бейрута.

В нынешней ситуации Макрон два раза посетил Бейрут, но денег Ливан так и не получил. Власти Ливана оказались в заложниках у Франции, которая и денег не дает и постоянно ужесточает условия получения траншей, рассказывая о спасении страны.