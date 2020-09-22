В уральском поселке отремонтируют больницу, за которую с плакатами вступились школьники

Фото: пресс-служба регионального Минздрава

Новый министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов приехал в поселок Восточный, чтобы осмотреть единственную больницу, пострадавшую от урагана. Сейчас она находится в ужаснейшем состоянии: дыры в крышах, обшарпанные стены. Здание еще несколько лет назад признали аварийным, вот только ремонт в ней так и не провели.

Тогда местные жители (а их всего 4,5 тысяч человек) обратились в общественную организацию «Гражданский патруль». И активисты написали заявление в прокуратуру с просьбой провести обследование.

Фото: "Гражданский патруль"

Ремонт был запланирован на весну 2020 года. Но здание осталось стоять полуразрушенным. На защиту больницы выступили школьники поселка – они записали видеообращение. Дети рассказали, что без больницы, в помещении которой размещалась и музыкальная школа, поселку не выжить.

В итоге, в больницу наведались специалисты, которые обследовали здание и стены чердачного помещения. «По результату экспертизы в здании дано разрешение на работу до уровня второго этажа», - отметили в пресс-службе регионального минздрава. Сейчас проект находится на проверке в финансово-хозяйственном управлении областного минздрава.

- После подготовки всех необходимых документов будут выделены финансовые средства на ремонт не только кровли, но и чердачного помещения, - заявил Андрей Карлов. – Кроме того, будет решаться вопрос по привлечению медицинских кадров, чтобы расширить объемы помощи, которые можно делать на месте.

На сегодняшний день в больнице восстанавливается работа в дневном стационаре и работает станция СМП.