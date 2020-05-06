2020-05-06T14:48:39+03:00
Общество

«Вы обрекаете нас на медицинскую смерть»: уральские школьники спасают единственную в поселке больницу

Здание, где находится стационар, аптека и станция скорой помощи, в аварийном состоянии.
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Школьники из поселка Восточный устали ждать, пока взрослые спасут единственную в населенном пункте больницу.Школьники из поселка Восточный устали ждать, пока взрослые спасут единственную в населенном пункте больницу.
Изменить размер текста:

Уральские школьники спасают единственную больницу в поселке Восточный, что на севере Свердловской области. Не дождавшись помощи от взрослых, дети потребовали восстановить здание, где находится стационар, аптека и станция скорой помощи. Поселковые ребята записали видео-обращение, где рассказали о своей сложной ситуации.

В поселке Восточный живет 4,5 тысяч человек. Единственная больница уже несколько лет находится в состоянии разрухи: дыры в крышах, обшарпанные стены. Здание признали аварийным, вот только ремонт так и не сделали. Местные жители обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль».

-В июне 2017 года в результате стихийного бедствия сильными порывами ветра была сорвана часть кровли здания, в результате протечек пострадала внутренняя отделка помещений. Учреждением были проведены неотложные ремонтно-восстановительные работы. Летом 2018 года было установлено, что кровля нуждается в проведении капитального ремонта. Учреждением подготовлена смета ремонта кровли. Проведение ремонта запланировано на весну 2020 года, - ответил «Гражданскому патрулю» начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Свердловской области Валентин Еремкин.

Уральские школьники спасают единственную в поселке больницу.

ПОМОЩЬ БУДЕТ ДАЛЕКО

Так как больницу не отремонтировали, активисты обратились в прокуратуру. Проверка прошла и даже состоялся суд.

- Серовская городская прокуратура подавала иск на Серовскую городскую больницу и на Минздрав Свердловской области о проведении ремонта в здании больницы поселка Восточный. Было вынесено решение, выполнить проектно-сметную документацию, чтобы определить перечень необходимых работ. А Минздрав должен это профинансировать, комментируют в пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Вот так внутри выглядит местная больница. Фото: "Гражданский патруль"

Вот так внутри выглядит местная больница. Фото: "Гражданский патруль"

Недавно главный врач Серовской городской больницы принял решение закрыть стационар в поселке Восточный. Если это произойдет, то населенный пункт останется без медицинской помощи. Ближайшая поликлиника находится в 55 километрах - в Сосьве, а ближайшая больница в 150 километрах - в Серове. Станция медицинской помощи тоже переедет в соседнее село в 10-ти километрах. Но из-за плохо дороги и периодически закрытого железнодорожного переезда бригада медиком будет добираться до больного пациента от получаса и больше.

Дети поселка Восточный записали эмоциональное обращение. Школьники отметили, что без больницы, в помещении которой размещалась также и музыкальная школа, поселку не выжить. Завершили свое обращение подростки стихотворением, в котором подвергли резкой критике решение взрослых.

- В этом здании находится также детская музыкальная школа. На ее ремонт выделялись бюджетные деньги. Весь поселок радовался, когда школа переехала в новое здание из аварийного. Если это знание у нас заберут, пострадают все, - отмечает школьница.

- У нас в поселке проживают пенсионеры, инвалиды и дети, которым нужна постоянная медицинская помощь. Эти люди теперь обречены. Вы обрекаете нас на медицинскую смерть, - продолжает еще одна девушка.

Пока больница работает. Но в любой момент здание могут опечатать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вячеслав Никонов: Поговорите с детьми о Победе!
Известный ученый и политик Вячеслав Никонов рассказал о своей новой книге, поделился воспоминаниями о знаменитом деде Вячеславе Молотове и напомнил о значимости сохранения памяти о Победе во Второй мировой войне.
Новости 24
Уральцев предупредили об аномальной жаре: правила безопасности от спасателей МЧС
«Больше половины – из-за пала травы и мусора»: за майские праздники свердловские спасатели потушили 227 пожаров
Выбираем лучшее название: екатеринбуржцев зовут проголосовать за Академический микрорайон
В Екатеринбурге под суд отправили учредителя стройкомпании за кражу 2,5 миллиардов рублей у дольщиков
Чего стоит ждать свердловчанам после майских праздников: отвечает главный санитарный врач области
В Екатеринбурге закрывается сеть магазинов «Райт»
ЕГЭ 2020 в Екатеринбурге и Свердловской области могут перенести на июль
В апреле погрузка на Свердловской железной дороге cоставила 11,8 миллионов тонн
Готовьте бинокли: в мае уральцы смогут наблюдать за полетом МКС
Мэрия Екатеринбурга отдаст 3,5 миллиона рублей за презентацию набережной Исети на солидной выставке
На Урале директора строительной компании оштрафовали на 120 тысяч за смерть крановщика
С начала года на рак бесплатно проверились больше двух тысяч свердловчан
ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг
Уральские бизнесмены получат 130 миллионов из федерального бюджета
Когда в Екатеринбурге отключат отопление: отвечает мэрия
За первые майские праздники на свердловских трассах поймали 400 пьяных водителей
За сутки медики вылечили от коронавируса еще 30 свердловчан
Уралец хотел ограбить ювелирный магазин, но не заметил охранника
Скрытая угроза: почему нельзя употреблять парацетамол без назначения врача
За первые майские праздники на Урале обработали от коронавируса 17 тысяч домов