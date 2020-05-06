«Вы обрекаете нас на медицинскую смерть»: уральские школьники спасают единственную в поселке больницу

Уральские школьники спасают единственную больницу в поселке Восточный, что на севере Свердловской области. Не дождавшись помощи от взрослых, дети потребовали восстановить здание, где находится стационар, аптека и станция скорой помощи. Поселковые ребята записали видео-обращение, где рассказали о своей сложной ситуации.

В поселке Восточный живет 4,5 тысяч человек. Единственная больница уже несколько лет находится в состоянии разрухи: дыры в крышах, обшарпанные стены. Здание признали аварийным, вот только ремонт так и не сделали. Местные жители обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль».

-В июне 2017 года в результате стихийного бедствия сильными порывами ветра была сорвана часть кровли здания, в результате протечек пострадала внутренняя отделка помещений. Учреждением были проведены неотложные ремонтно-восстановительные работы. Летом 2018 года было установлено, что кровля нуждается в проведении капитального ремонта. Учреждением подготовлена смета ремонта кровли. Проведение ремонта запланировано на весну 2020 года, - ответил «Гражданскому патрулю» начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Свердловской области Валентин Еремкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/777277" frameborder="0"></iframe> Уральские школьники спасают единственную в поселке больницу.

ПОМОЩЬ БУДЕТ ДАЛЕКО

Так как больницу не отремонтировали, активисты обратились в прокуратуру. Проверка прошла и даже состоялся суд.

- Серовская городская прокуратура подавала иск на Серовскую городскую больницу и на Минздрав Свердловской области о проведении ремонта в здании больницы поселка Восточный. Было вынесено решение, выполнить проектно-сметную документацию, чтобы определить перечень необходимых работ. А Минздрав должен это профинансировать, комментируют в пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Вот так внутри выглядит местная больница. Фото: "Гражданский патруль"

Недавно главный врач Серовской городской больницы принял решение закрыть стационар в поселке Восточный. Если это произойдет, то населенный пункт останется без медицинской помощи. Ближайшая поликлиника находится в 55 километрах - в Сосьве, а ближайшая больница в 150 километрах - в Серове. Станция медицинской помощи тоже переедет в соседнее село в 10-ти километрах. Но из-за плохо дороги и периодически закрытого железнодорожного переезда бригада медиком будет добираться до больного пациента от получаса и больше.

Дети поселка Восточный записали эмоциональное обращение. Школьники отметили, что без больницы, в помещении которой размещалась также и музыкальная школа, поселку не выжить. Завершили свое обращение подростки стихотворением, в котором подвергли резкой критике решение взрослых.

- В этом здании находится также детская музыкальная школа. На ее ремонт выделялись бюджетные деньги. Весь поселок радовался, когда школа переехала в новое здание из аварийного. Если это знание у нас заберут, пострадают все, - отмечает школьница.

- У нас в поселке проживают пенсионеры, инвалиды и дети, которым нужна постоянная медицинская помощь. Эти люди теперь обречены. Вы обрекаете нас на медицинскую смерть, - продолжает еще одна девушка.

Пока больница работает. Но в любой момент здание могут опечатать.