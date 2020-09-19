За сутки на коронавирус обследовали 13 тысяч уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки, по данным на 19 сентября, было проведено 13389 исследований проб на коронавирус. Анализы брали у тех, у кого были для этого показатели: симптомы пневмонии, контакт с уже зараженными или недавний визит за границу.

- За сутки обследовано 12940 человек, - отметили в региональном оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе было проведено 1 442 473 исследования и обследовано 1 360 172 человека. Напомним, в Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 27679 зараженных, из них 21087 выздоровели и еще 567 погибли.