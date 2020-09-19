Коронавирус в Екатеринбурге, последние данные на 19 сентября 2020 года

За минувшие сутки в Свердловской области официально зарегистрировали 125 новый случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Свердловской области официально зарегистрировали 125 новый случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+62). Кроме того, пациентами стали жители Асбеста, богдановича, Верхней Туры, Верхней Пышмы, Нижней Туры, Серова, Нижнего Тагила, Невьянска и других муниципалитетов.

Всего же с начала пандемии в регионе зафиксировано 27679 зараженных.

- Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находятся в реанимации, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 373. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

За сутки подтвердились также еще восемь смертей от коронавируса. Всего в области 567 погибших.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии коронавируса региональные медики сумели вылечить 21 087 человек. Только за минувшие сутки из больниц выписали еще 60 человек.