Мэрия Екатеринбурга не будет предоставлять услуги по копанию могил Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне мы рассказывали, что Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) через Арбитражный суд Свердловской области обязало администрацию Екатеринбурга включить в свои услуги копание могил. Однако в пресс-службе мэрии эту информацию опровергли.

- Администрация Екатеринбурга оспаривала Предупреждение УФАС о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, но не факта его нарушения, - отметили в пресс-службе. - Арбитражный суд Свердловской области отказал в удовлетворении заявления Администрации города Екатеринбурга как раз на том основании, что Предупреждением не установлен факт нарушения антимонопольного законодательства в сфере похоронного дела, а лишь усматриваются признаки его нарушения, которые буду предметом рассмотрения дела в УФАС по СО (если таковое будет возбуждено) с учетом возражений Администрации города Екатеринбурга.

Согласно данным пресс-службы мэрии города, решением Арбитражного суда никаких обязанностей на администрацию возложено не было. И в законную силу оно пока не вступило.