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УФАС обязало мэрию Екатеринбурга оказывать услуги по рытью могил

Администрация должна определить подрядчика, который будет этим заниматься
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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УФАС обязало мэрию Екатеринбурга оказывать услуги по рытью могил

УФАС обязало мэрию Екатеринбурга оказывать услуги по рытью могил

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС) выдвинуло администрации Екатеринбурга предупреждение и обязало ее включить в список своих услуг копание могил, а также определить подрядчика, который будет этим заниматься. Мэрия пыталась обжаловать решение в Арбитражном суде Свердловской области, однако ей отказали в удовлетворении требований.

Оказалось, что администрация Екатеринбурга нарушает установленный запрет на принятие органом местного самоуправления ограничивающих конкуренцию актов, в том числе и на установление не предусмотренных законодательством РФ услуг, которые являются необходимыми.

- Административным регламентом копка могилы не определена как обязательная и необходимая услуга, а также не определена подведомственная организация, участвующая в оказании такой услуги, - заметили в пресс-службе УФАС.

Именно это нарушение Управление и обязало через суд устранить администрацию Екатеринбурга.