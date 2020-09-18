На «Ночь музыки-2020» в Екатеринбурге ожидают сто тысяч человек

Но организаторы просят уральцев предварительно регистрироваться на каждую площадку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на «Ночи музыки-2020» 18 сентября ожидается сто тысяч зрителей. Об этом заявил создатель фестиваля Евгений Горенбург на пресс-конференции. Отметим, что в этом году организаторы приняли решение предварительно регистрировать посетителей на каждую площадку.

Это сделано, чтобы избежать толпы у сцены, так как наполняемость каждой площадки должна быть только наполовину.

Организатор "Ночи музыки" Евгений Горенбург ожидает до 100 тысяч зрителей на фестивале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы уменьшили количество людей на площадках в силу эпидемиологической безопасности. Поэтому на регистрации на площадки у нас было 50 тысяч человек. Но мы понимаем, что люди начнут передвигаться по городу. В результате, по нашим ожиданиям, будет около 100 тысяч человек, - сказал Горенбург.

Напомним, в Екатеринбурге 18 сентября пройдет «Ночь музыки». Фестиваль три раза переносили и вот решили все-таки провести его осенью. В этот раз сократили количество площадок, которых будет только 50.