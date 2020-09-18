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На «Ночь музыки-2020» в Екатеринбурге ожидают сто тысяч человек

Организаторы просят уральцев предварительно регистрироваться на каждую площадку
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Но организаторы просят уральцев предварительно регистрироваться на каждую площадку.

Но организаторы просят уральцев предварительно регистрироваться на каждую площадку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на «Ночи музыки-2020» 18 сентября ожидается сто тысяч зрителей. Об этом заявил создатель фестиваля Евгений Горенбург на пресс-конференции. Отметим, что в этом году организаторы приняли решение предварительно регистрировать посетителей на каждую площадку.

Это сделано, чтобы избежать толпы у сцены, так как наполняемость каждой площадки должна быть только наполовину.

Организатор "Ночи музыки" Евгений Горенбург ожидает до 100 тысяч зрителей на фестивале.

Организатор "Ночи музыки" Евгений Горенбург ожидает до 100 тысяч зрителей на фестивале.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы уменьшили количество людей на площадках в силу эпидемиологической безопасности. Поэтому на регистрации на площадки у нас было 50 тысяч человек. Но мы понимаем, что люди начнут передвигаться по городу. В результате, по нашим ожиданиям, будет около 100 тысяч человек, - сказал Горенбург.

Напомним, в Екатеринбурге 18 сентября пройдет «Ночь музыки». Фестиваль три раза переносили и вот решили все-таки провести его осенью. В этот раз сократили количество площадок, которых будет только 50.