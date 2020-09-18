Лидер группы The Hatters о выступлении на «Ночи музыки» в Екатеринбурге: «мы будем обкатывать на вас новое звучание»

Юрий Музыченко, лидер группы The Hatters. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартует фестиваль «Ночь музыки-2020». В этом году мероприятие было решено перенести аж на 18 сентября, когда обычно его проводят в конце июня.

Хедлайнерами стали несколько групп в разных жанрах: певица Елка, группа «Хлеб», Максим Свобода и The Hatters. Последний коллектив выступит нас сцене, которая находится на Плотинке. Юрий Музыченко, лидер группы The Hatters, в Екатеринбурге уже второй раз. Месяц назад «Шляпники» закрывали «Венский фестиваль» и вот они снова в столице Урала.

Месяц назад коллектив закрывал "Венский фестиваль". Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы обиделись на вас, потому что нас не пригласили. В прошлом году сильно завидовали нашим старшим братьям, группе Little big. Но нам вдвойне приятно, что в этот непростой год мы выступаем. У нас поменялся состав, от нас ушёл барабанщик как раз перед пандемией. И мы по факту живьем целиком нашу программу не играли. Поэтому сегодня в Екатеринбурге будем обкатывать новое звучание. Возможно, оно вам не понравится, но это уже ваши проблемы. Потому что клиент всегда прав, а если клиент не прав, то это не наш клиент, - заявил Юрий Музыченко, лидер группы The Hatters. - Мы перед этим выступлением две недели репетировали, не вынимая себя из студии. Поэтому сегодня мы будем выступать в десять раз лучше, чем на закрытии «Венского фестиваля».

Напомним, The Hatters выйдут на сцену в 00:30, перед ними выступит Максим Свобода. Группа «Хлеб» будет хедлайнерами хип-хоп площадке в парке Маяковского. Отметим, всего на «Ночи музыки» 50 площадок, организаторы попросили уральцев заранее зарегистрироваться.