В Нижнем Тагиле назван победитель на довыборах в гордуму

На избирательные участки пришли 1 203 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле подвели итоги довыборов в Гордуму, которые состоялись 13 сентября в Единый день голосования. Победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Александр Долгоруков, набравший 42% голосов. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Второе место в ходе голосования заняла Надежда Журавлева, которую выдвигало партия «Яблоко», у нее 24,8% голосов, на третьем месте – Михаил Бояркин от партии КПРФ. Справедливоросс Сергей Шамшуров набрал 10,5% голосов проголосовавших избирателей, а самовыдвиженец Сергей Бердников – 6,6% голосов.

На последнем месте – Сергей Бурлай от «Справедливой России», ему удалось собрать только 2,5% от числа проголосовавших в Нижнем Тагиле.

Всего действительными признаны 2 073 бюллетеня, 47 пришлось забраковать. В день голосования на избирательные участки пришли 1 203 человек, 51 избиратель предпочел проголосовать на дому, 855 человек проголосовали досрочно.