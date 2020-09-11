В Екатеринбурге кондитерам не выплатили зарплату в пять миллионов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге прокуратура решила проверить, как кондитерская фабрика «ЭКМА – КОНФИ» соблюдает требования трудового законодательства. При этом предприятие не работает еще с 2017 года. Однако, по состоянию на ноябрь 2018 года, начальство накопило перед бывшими работниками долг в пять миллионов – деньги не получил 31 человек.

Тогда прокуратура объявила предостережение конкурсному управляющему о «недопустимости нарушения трудового законодательства и законодательства о банкротстве».

- В отношении управляющего было возбуждено административное дело. По результатам рассмотрения постановления прокурора Арбитражный суд Свердловской области привлек его к административной ответственности в виде предупреждения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, в сентябре этого года всем сотрудниками бывшей кондитерской фабрики полностью выплатили зарплату.